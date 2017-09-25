Как оказалось, арестованный на два месяца лидер «Христианского государства» Александр Калинин, был ранее судим по ряду статей: за убийство с отягчающими обстоятельствами, разбой и подделку документов.



О криминальном прошлом лидера «Христианского государства» стало известно РБК и РИА Новости из источников в правоохранительных органах.



23 сентября Калинин был арестован Таганским судом Москвы по делу о давлении на владельцев киносетей не показывать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда». Против него возбуждено уголовное дело по ст. 179 УК России (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения). Задержанный вину не признает, хотя и не отрицает, что отправлял письма кинотеатрам, при этом ссылаясь на «религиозные убеждения». Киносети «Синема Парк» и «Формула кино» отказались от показа из-за угроз.



