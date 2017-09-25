Перелеты из Екатеринбурга подешевели на треть

С 25 сентября по 8 октября авиакомпания «Уральские авиалинии»открывает традиционный зимний SALE «Выбери свою зиму». Билеты на рейсы с 25 сентября 2017 года до 15 апреля 2018 года по России, в страны СНГ и за рубеж можно купить со скидкой до 30%.

Как сообщают в пресс-службе авиакомпании, скидки действуют с вылетом из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Иркутска, Челябинска, Благовещенка, Барнаула, Ростова, Читы, Улан-Удэ, Владивостока, Новосибирска, Кемерово, Томска, Якутска, Омска, Самары, Красноярска, Сочи, Хабаровска и Уфы и др.

Билеты по акции «Выбери свою зиму» можно оплатить бонусами «Крылья». При этом один бонус равен одному рублю. Дополнительной скидкой может стать приветственный бонус до тысячи рублей для новых участников программы. Приобрести билеты можно на сайте «Уральских авиалиний» uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, через call-центр или в авиакассах.