Тепло поступит во все дома Южного Урала к концу недели

Замгубернатора Сергей Шаль доложил Борису Дубровскому о старте отопительного сезона на Южном Урале. По его заявлению, с 25 по 30 сентября на всей территории Челябинской области начнется отопительный сезон.

- Регион к старту отопительного сезона готов на 97 процентов, - сказал Сергей Шаль. – Сейчас уже около 20 процентов всех социальных объектов региона подключены к отоплению, активно начинается подключение жилого фонда.

Напомним, что уже завтра вечером тепло начнет поступать и в квартиры челябинцев. На это потребуется пару дней. К пятнице отопление должно быть во всех 6100 многоквартирных и частных домах Челябинска, уверен Евгений Тефтелев.

Напомним, что на подготовку к зиме было выделено более 1,2 миллиардов рублей. Из них полмиллиарда из бюджета области, остальные средства - местные бюджеты и средства предприятий ЖКХ.