В Судаке накрыли подпольный алкоцех

В Судаке выявили группу лиц, подозреваемых в изготовлении, хранении и сбыте алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МВД, организатор группы – 31-летний житель Кировского района. В подпольном цехе нелегально изготавливали вино и чачу. 60-летний владелец помещения, в котором располагался цех, лично занимался производством суррогатного алкоголя.

В результате обысков изъяты самогонные аппараты, оборудование для газирования жидкостей, около 40 емкостей под алкогольную продукцию объемом по 1000, 500 и 200 литров, 16 тонн виноа, 350 литров чачи, 100 литров химических добавок, ароматизаторов, красителей, 350 литров пива. Также изъята документация по учету произведенной и реализованной продукции.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит наказание от крупного штрафа до лишения свободы на 6 лет. Владелец цеха задержан, выясняются все обстоятельства.