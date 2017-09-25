Авторов песен и стихов про мост в Крым отвезли на стройку

Победители творческого конкурса про Керченский мост побывали на строительной площадке в Керченском проливе и увидели, как идет возведение самого длинного транспортного перехода в России.

Такая возможность появилась у участников, которые заняли первое, второе и третье места в номинациях «Лучшее стихотворение» и «Лучшая песня», сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Девять человек из Москвы, Иванова, Орла, Саяногорска, Нового Уренгоя, Минусинска, Дзержинска (Беларусь) проехали по всей стройке. Они увидели, как монтируют автодорожные и железнодорожные пролетные строения, формируют опоры, погружают сваи, армируют плиту проезжей части, пишут "Аргументы недели - Керчь".

Кроме того, они одними из первых прошли о асфальту, который постелили на острове Тузла, а также увидели железнодорожную арку на опорах и корабли в Керчь-Еникальском канале.

«Это такое грандиозное строение. И мы в числе тех немногих людей, которые могут пешком походить по мосту и ощутить на себе величие этой стройки», – рассказал Александр ДАВЫДОВ, финалист конкурса в номинации «Лучшее стихотворение» (3-е место).

Победители конкурса еще и познакомились с бытом и обычаями кубанских казаков, побывали в доме-музее М. Ю. Лермонтова. Многие решили написать новые произведения по итогам поездки.