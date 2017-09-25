В Керчи сообщают об участившихся случаях поджога людей

Накануне, 24 сентября, инцидент произошел в районе улицы Рыбакова. Сообщается, что там видели горящего мужчину, очевидцы вызвали спасателей, однако сами ничем помочь пострадавшему не могли.

«Люди стояли и снимали на мобильные телефоны. Меня поражает такое поведение. Хотя пламя было таким сильным, что невозможно было подойти близко», – рассказывает очевидец.

Известно, что к приезду пожарных мужчина уже скончался от полученных ожогов. Спасателям оставалось только дотушить обугленное тело, пишут "Аргументы недели - Керчь".

В керченском СМИ также появилась видеозапись происшествия. На ролике видно, что мужчина обливает себя, вероятно, горючей жидкостью и поджигает.

Напомним, еще один случай поджога человека произошел 22 сентября в районе улицы Бувина. Молодой человек вылил горючее вещество на мужчину без определенного места жительства и поджег его. В результате поджога одежда на теле пострадавшего быстро воспламенилась, огонь охватил и сухую траву. Мужична скончался в больнице.