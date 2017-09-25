Установлены личности захороненных в Подмосковье 135 погибших в Чечне военных

В Московской области сегодня, 25 сентября, на участке воинских захоронений Богородского кладбища в Ногинском районе прошли траурные мероприятия, посвященные 17-летию со дня основания мемориала в память о военнослужащих, которые погибли и пропали без вести на Северном Кавказе.

Памятные мероприятия организовали Минобороны России и общественная организация «Боевое братство». На кладбище собрались более 250 родственников погибших военнослужащих из 59 регионов России. Военнослужащие роты Почетного караула и участники церемонии возложили цветы и венки к памятнику и провели траурный митинг.

По данным Минобороны, в 2000-2001 годы по решению российского правительства на Богородском кладбище было выделено место, на котором захоронили 266 останков военнослужащих, личности которых после их гибели в Чеченской Республике не удалось установить. На данный момент судмедэксперты установили личности 135 погибших. Работа по идентификации останков погибших воинов продолжается.