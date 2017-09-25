Кремль подтвердил, что мониторит Telegram-каналы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль мониторит Telegram-каналы.

Уточняется, что российские власти следят за информацией ключевых общественно-политических страниц. Песков заметил, что каналов действительно очень много и далеко не все они являются по-настоящему качественными ресурсами, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее пресс-службы некоторых ведомств и госкомпаний начали включать каналы мессенджера Telegram в официальные мониторинги СМИ для своего руководства.