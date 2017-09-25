Две тонны санкционных продуктов были уничтожены Россельхознадзором

С 18 по 25 сентября Россельхознадзор ликвидировал около 2 тонн продукции, которая запрещена к ввозу на территорию РФ.

Специалистам удалось задержать 17,302 тыс. тонн контрабандной растительной пищевой продукции, из которых 17,16 тыс. тонн были уничтожены, говорится на официальном сайте ведомства.

Кроме того, Россельхознадзор задержал 612 тонн продуктов животного происхождения и успел ликвидировать 475 тонн.

Напомним, что в конце июля 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ об уничтожении товаров, запрещенных к ввозу в РФ.