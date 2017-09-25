Союз садоводов России и МЧС России подписали соглашение о сотрудничестве

Целью соглашения является содействие в защите прав граждан — членов дачных, садовых и огороднических объединений в сфере пожарной безопасности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Планируется, что в рамках документа будет осуществляться взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления по обеспечению противопожарной защиты СНТ, прилегающих к ним лесозащитных полос и лесных массивов. А при поддержке партпроекта «Дом садовода – опора семьи» будет разработана информационная кампания по обучению садоводов мерам противопожарной безопасности, информированию членов СНТ о пожарах и способах защиты от них, а также по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

«Пожары – настоящий бич садовых товариществ. По одной Московской области за год происходит примерно 250-300 пожаров. Причинами беды, помимо нарушений требований пожарной безопасности при устройстве печей и электрооборудования, является сжигание мусора, травы, разжигание костров и мангалов. Весной, в начале дачного сезона, из-за поджога травы в СНТ горят дома, бани. Иногда потушить их невозможно – нет пожарных прудов, отсутствуют подъезды и указатели, мешают проезду пожарных машин неправомерно установленные шлагбаумы и так далее. Мы надеемся в рамках партпроекта широко привлекать добровольцев из числа владельцев садовых участков, создав «боевой актив» в помощь экспертам партпроекта из МЧС. Совместно добровольцы будут работать над предупреждением пожаров, в том числе в составе создаваемых добровольных противопожарных и аварийно-спасательных формирований», — рассказал Олег Валенчук.

Руководитель партпроекта также отметил, что специалисты Союза садоводов России будут привлекаться в рамках реализации Соглашения к разработке региональных и местных целевых программ, предусматривающих развитие СНТ в части обеспечения пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

«МЧС России также будет участвовать в работе комиссий дачных, садовых и огороднических объединений по контролю за соблюдением законодательства о пожарной безопасности с составлением актов о нарушениях законодательства для принятия соответствующих мер правлениями объединений. Обязательно будем поощрять всех активно участвующих в пропаганде и обучении мерам пожарной безопасности, а также граждан — членов дачных, садовых и огороднических объединений — за успешную работу по предупреждению и тушению пожаров», — сообщил депутат.