В Госдуме обсудили изменяющий порядок определения граждан РФ, подлежащих ОМС

В Государственной Думе на пленарном заседании обсудили в первом чтении законопроект, изменяющий порядок определения граждан России, подлежащих обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Глава ФОМС Наталья Стадченко на заседании в нижней палате парламента, состоявшемся 22 сентября, рассказала, что правительственный законопроект направлен конкретизировать категории лиц, не подлежащих ОМС, а также механизмы приостановления и прекращения ОМС в их отношении.

Как уточнила Стадченко, будет определен персонифицированный учет в сфере обязательного медицинского страхования. По ее словам, закон направлен на исключение страхования граждан, не подлежащих ОМС, повышение качества планирования бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов ОМС, - сообщает РИА Новости.