Южный Урал вошел в 20-ку самых счастливых регионов России

Челябинская область заняла 11 место в рейтинге самых счастливых регионов России, который собрали в августе текущего года специалисты «Медиалогии». Они проанализировали социальные сети на упоминаемость региона в контексте слова «счастье».

По данным экспертов, был проведен анализ более миллиона сообщений в соцсетях. Южный Урал вместе со «счастьем» упоминался в 1.4 процентах случаев и занял 11 место.

Отметим, что лидирующее позиции занимают уже 4 месяца пять регионов. Это Москва, Санкт-Петербург, Крым, Новосибирская область и Республика Татарстан.