Отопление в Челябинске включат завтра

На улице установилась холодная осенняя погода, а значит, что глава города может дать распоряжение о включении отопления в многоквартирные дома. Уже завтра, 26 сентября, тепло начнет поступать в батареи челябинцев.

Напомним, что отопление начали давать еще на прошлой неделе, правда, только в социальные учреждения. По заявке руководителей подключили половину детских садов и школ, часть больниц. Сегодня, 25 сентября, глава города Евгений Тефтелев дал поручение руководителю МУП «ЧКТС» Сергею Лобанову назначить старт отопительного сезона на завтрашний вечер.

– В прошлую пятницу температура была около +8, в выходные меньше, а сегодня около нуля. По нормативам уже можем подключать тепло, – уточнил Евгений Тефтелев.

Напомним, что полномочия включать тепло в многоквартирные дома передали градоначальникам, однако для определения старта отопительного сезона используются нормативы. Они гласят, что тепло подадут тогда, когда в течение пяти дней среднесуточная температура будет не выше 8 градусов тепла.