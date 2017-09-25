Прокуратура разрешила сельским школьникам делать пирсинг и носить ирокезы
25 сентября 2017, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]
Прокуратура отменила строгий дресс-код, действовавший в ряде школ Тюлячинского района Республики Татарстан. В ведомстве сочли, что данные нормы противоречат федеральному законодательству.
Девочкам, посещающим эти учебные учреждения, в частности запрещалось делать яркий маникюр и носить крупные украшения. А мальчикам нельзя было стричься «под ноль», носить панковские ирокезы и прокалывать уши.
У местных властей вердикт прокуратуры вызвал удивление и возмущение. Представитель отдела образования Исполкома Тюлячинского муниципального района Линара Якупова в интервью «Российской газете» поддержала запреты. По словам Якуповой, пирсингу и экстравагантным прическам в школе не место.
Ранее «Аргументы недели» писали, что свердловские школы оснастили американскими планшетами пятилетней давности.