Прокуратура разрешила сельским школьникам делать пирсинг и носить ирокезы

Прокуратура отменила строгий дресс-код, действовавший в ряде школ Тюлячинского района Республики Татарстан. В ведомстве сочли, что данные нормы противоречат федеральному законодательству.

Девочкам, посещающим эти учебные учреждения, в частности запрещалось делать яркий маникюр и носить крупные украшения. А мальчикам нельзя было стричься «под ноль», носить панковские ирокезы и прокалывать уши.

У местных властей вердикт прокуратуры вызвал удивление и возмущение. Представитель отдела образования Исполкома Тюлячинского муниципального района Линара Якупова в интервью «Российской газете» поддержала запреты. По словам Якуповой, пирсингу и экстравагантным прическам в школе не место.

Ранее «Аргументы недели» писали, что свердловские школы оснастили американскими планшетами пятилетней давности.