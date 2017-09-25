Самые криминальные российские регионы назвала Генпрокуратура

Самые криминальные российские регионы назвала Генеральная прокуратура РФ. На сайте

Генпрокуратуры опубликованы данные статистики преступлений в России за первую половину 2017 года.

На первом месте среди самых криминальных регионов оказалась Москва. В столице за январь-июнь текущего года было совершено почти 72 тысячи преступлений. На втором месте - Московская область. В Подмосковье зарегистрировано 41,5 тысячи преступлений.

На третьем месте - Краснодарский край. На Кубани за уазанный период было выявлено более 33 тысяч преступлений. Далее идут Челябинская область, Башкирия, Ростовская, Тюменская, Свердловская и Кемеровская области. на 10 месте по количеству преступлений - Татарстан. В республики зарегистррировано более 22 тысяч преступлений.

Всего, по данным Генпрокуратуры, с января по июнь 2017 года зафиксировано более одного миллиона преступлений, что на 12,9% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

По данным Генпрокуратуры, число преступлений сократилось во всех федеральных округах в 76 регионах России.

Рост преступности зафиксирован в восьми регионах (Чечня, Тува, Марий Эл, Карачаево-Черкесия, Калужская, Саратовская, Магаданская и Челябинская области).