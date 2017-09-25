В Приморье снят режим ЧС, который был введен месяц назад

Режим природной чрезвычайной ситуации регионального характера снят в Приморье.

Данные меры были введены в августе текущего года из-за сильнейших паводков, нанесших ущерб множеству зданий. Как сообщает сегодня РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу администрации края, постановление о снятии режима ЧС подписал губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

Подчеркивается, однако, что вышеуказанные меры муниципального уровня сохраняются в Уссурийском городском округе, а также Хасанском и Надеждинском районах.