В Приморье снят режим ЧС, который был введен месяц назад
25 сентября 2017, 07:18 [ «Аргументы Недели» ]
Режим природной чрезвычайной ситуации регионального характера снят в Приморье.
Данные меры были введены в августе текущего года из-за сильнейших паводков, нанесших ущерб множеству зданий. Как сообщает сегодня РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу администрации края, постановление о снятии режима ЧС подписал губернатор Приморья Владимир Миклушевский.
Подчеркивается, однако, что вышеуказанные меры муниципального уровня сохраняются в Уссурийском городском округе, а также Хасанском и Надеждинском районах.