Кому на деньги наплевать?

Триста рабочие петербургского холдинга ПСК «Пулково» фактически оказались заложниками бездействия госорганов. Задолженность по зарплатам достигла почти 45 миллионов рублей, но, похоже, чиновникам Санкт-Петербурга выгодна сложившаяся ситуация…

Всё началось как классическая история о непутёвом сыне. «Красный» директор Валерий Климов в далёком 2004 году создал в Авиагородке успешный холдинг, в состав которого входили ООО «ПСК «Пулково», АО «Петропанель». Становым хребтом всей структуры являлось ПАО «Аэропортстрой».

Но Климов скоропостижно скончался, и летом 2013 года бизнес перешёл к сыну Александру. Наследник похвастаться отцовской хваткой не мог, а потому холдинг быстро погряз в кредитных долгах и налоговых прегрешениях. В итоге против Климова-младшего даже возбудили уголовные дела по статье 199.2 УК РФ «сокрытие денежных средств». Но самое печальное – люди превратились в рабов, не получающих денег за свой труд.

Первые исполнительные производства в связи с невыплатой заработной платы появились в октябре 2015 года. С тех пор судебные приставы проявили «чудеса служебной сноровки». Долги перед рабочими продолжали расти. На сентябрь 2017 года, согласно информации УФССП по Санкт-Петербургу, общая сумма задолженностей только ПАО «Аэропортстрой» по исполнительным листам достигла 207 миллионов рублей.

В июне 2015 года ПАО «Сбербанк России» обратилось с иском о банкротстве предприятия холдинга и вокруг «закружили» инвесторы. «Ключи» к сердцу наследника смогли подобрать только господа из Красноярска – Роман Серый и Виктор Вещицкий. Наследнику была предложена схема «по спасению» бизнеса.

В числе предложений возникла и возможность нарисовать «липовую» кредиторскую задолженность. Похоже, непутёвый сын был готов присягнуть хоть самому чёрту. Поэтому на свет появился фиктивный заём между Климовым-младшим и сибирским богачом Вещицким на сумму более 565 миллионов рублей, где поручителем выступало ПАО «Аэропортстрой».

А затем богач пошёл в Красноярске в полицию и заявил, мол, видно денег дал мошеннику. И поэтому сотрудники ОБЭПа не поленились преодолеть длинный путь из Сибири-матушки на гранитные берега Невы, где изъяли у холдинга бухгалтерскую документация и заёмные бумаги Климова-младшего, «похоронив» таким образом его директорские «грехи».

Незадача лишь в том, что схему обнаружили петербургские коллеги-правоохранители. Сейчас по факту появления «липовой» кредиторки ведётся следствие.

Осенью 2016 года в отношении ООО «ПСК «Пулково» и АО «Петропанель» были введены процедуры конкурсного производства. Господа-выручалы не стали выдумывать велосипед. Во главе ПАО «Аэропортстрой» был поставлен свой директор Ильдус Хафизов из Башкирии. Он позволил хозяйничать в цехах филиалу волгоградской компании ООО «ХЭЛЛИ-трейд» во главе с Виктором Климочкиным, успевшим не только поднатореть на родине в искусстве вести бизнес, но и «отдохнувшим» в колонии-поселении за хищение электроэнергии у муниципальных сетей.

Казалось бы, где Красноярск, а где – Волгоград? Чтобы не отвлекать от пулковской истории, уточним лишь, что Серого, Вещицкого и Климочкина объединяет страсть к вертолётам.

Так вот, компания волгоградского поселенца, для маскировки затем переименованная в ООО «Завод металлоконструкций «Пулково», получила в аренду производственные мощности ПАО «Аэропортстрой» по расценкам, которые на порядок ниже среднегородских. В весьма скромную оплату арендодатель включил и все коммунальные платежи, в том числе электричество, охрану территории и видеонаблюдение. Более того, «гостю» были предоставлены арендные каникулы на 10 месяцев по недвижимости и на 12 месяцев по оборудованию.

Удивительно, но такие «хозяйственные» отношения не насторожили налоговых инспекторов. Государственные мытари вели себя так, будто ПАО «Аэропортстрой» – не должник, обязанный заплатить в бюджет более 100 миллионов рублей, а крепкое предприятие, исправно пополняющее казну.

Но мы сейчас о рабочих, которые остались без денег. В апреле 2017 года Следственный отдел по Московскому району ГСУ СКР принялся расследовать факт невыплаты зарплат работникам ПАО «Аэропортстрой». Однако, судя по движению улитки, есть у следователей дела гораздо важнее. Или же просто накатил на них осенний сплин.

Вот так и вышло, что «работает» имущество «Аэропортстроя», а денег нет, ни на долги по зарплате, ни на долги в бюджет.

Из всех государевых слуг, по-видимому, инициативу проявил в начале августа лишь судебный пристав Мосин. Он арестовал имущество ПАО «Аэропортстрой», но передал его без права пользования на ответственное хранение директору предприятия. Как вы догадываетесь, стоило Мосину покинуть территорию, как станки сновазаработали во всю мощь.

Пристав, прознав о том, закусил удила. Повторно зашёл в цеха с группой физзащиты и изъял системные блоки управления к производственной линии. В ответ любители вертолётов возопили о массовой безработице. Мол, из-за пристава на улицу пойдут полторы сотни человек, забыв упомянуть, что летом 2016 года в ПАО «Аэропортстрой» уже прошли сокращения и увольнения, а нынче здесь трудятся немногочисленные работники ООО «ЗМК «Пулково» – из бывших «климовских».

Нет, не зря сидит в УФССП по Санкт-Петербургу Анна Лашкова. Она не только контролирует работу по осуществлению особых исполнительных производств, но и всем сердцем болеет за рабочих. Поэтому вскоре системные блоки вернулись, куда следует, а триста бывших работников холдинга в очередной раз сглотнули голодную слюну.

И пока администрация Московского района тихо радуется тому, что социальный конфликт не перерос в местную революцию, городское надзорное ведомство копит статистику задолженности по зарплатам. Мечтательно вглядывается вдаль следственный отдел Московского района ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Там не до странных арендных отношений между ПАО «Аэропортстрой» и филиалом волгоградского ООО «ЗМК «Пулково». Не до «глупых» вопросов: где деньги от эксплуатации имущества и производственных мощностей «Аэропортстроя»?

Кстати, в начале сентября в Красноярске сотрудниками УФСБ, по сообщениям многочисленных СМИ, были задержаны два высокопоставленных сотрудника ГУ МВД России по Красноярскому краю – заместитель начальника 5 отдела УЭБиПК полковник Андрей Абаковский и сотрудник отдела уголовного розыска Федор Беляев по подозрению в получении взятки.

Интересно, что этому предшествовало появление весной 2017 года в YouTube разоблачительного видеоролика «Красноярск +криминал=коррупция», где заместитель начальника полиции Красноярского края Хавабу обвинялся в создании криминальной группировки, а его правой рукой был назван уже упомянутый Абаковский. В этом ролике фигурирует и главный «обнальщик» региона – некто Виктор Вишицкий, чьи метрики почти полностью совпадают с одним из наших героев.

По официальным данным, к середине августа задолженность перед 312 сотрудниками ООО «ПСК «Пулково» и ПАО «Аэропортстрой» достигла почти 45 млн рублей. Таков итог «радения» различных органов государственной власти Санкт-Петербурга в деле получения рабочими кровных денег, заработанных не в тиши кабинетов, заметим.