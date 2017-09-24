YouTube-канал, публиковавший видеоролики о нарушениях ПДД, заблокирован в РФ

Видеосервис YouTube заблокировал для российских пользователей канал «Движение» после выхода видео о том, как сотрудники ФСО паркуются на тротуаре у Большого Каменного моста в центре Москвы.

На YouTube-канал можно зайти только из других стран. Об этом сообщил координатор проекта «Движение» Андрей Филин в Periscope и Twitter.

Канал «Движение» появился несколько лет назад. Сейчас у него 215 тысяч подписчиков. Андрей Филин считает, что действия блокирования незаконны.