Две трети россиян считают, что продукты постоянно дорожают

Чиновники уверяют, что продовольственная инфляция побеждена и еда дешевеет. Однако россияне не верят этому. Они идут в магазин и видят, что ситуация складывается иначе. Согласно результатам опроса, 63% наших граждан отмечают непрекращающийся рост цен на продукты в последние несколько месяцев.

Фонд «Общественное мнение» опросил полторы тысячи человек в 104 населенных пунктах 53 регионов страны. Выяснилось, что лишь 2% опрошенных убеждены, что стоимость продуктов стала ниже, 27% не заметили изменений на ценниках, а для 63% респондентов очевидно, что еда становится только дороже.

Необходимо также отметить, что стоимость продуктов питания в России увеличивается в 5–7 раз быстрее, чем в Европе.