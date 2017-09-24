В отношении руководства авиакомпании "ВИМ Авиа", задолжавшей своим сотрудникам свыше 206 млн рублей, возбуждены административные дела. Также проводится проверка прокуратуры из-за массовой задержки авиарейсов с 21 по 23 сентября.

По итогам проверки будут приняты меры в отношении юридического лица и его руководителя.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту задержаны более 10 рейсов "ВИМ Авиа". Задержка составила больше 10 часов. Имущественный вред причинен 2997 пассажирам. "Авиакомпания продавала билеты на авиарейсы, заведомо зная о невозможности осуществления перелетов в указанные дни", - сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.