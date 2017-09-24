Сенатор Клинцевич прокомментировал пособие США по войне с Россией

Первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич прокомментировал пособие, которое выпустила армия США по войне с Россией.

По мнению сенатора, Соединенным Штатам никакие пособия не помогут бороться с русскими, если они сойдут с ума и затеют какое-то противостояние с Россией. "Ни в военно-техническом отношении, ни в морально-психологической подготовке они неспособны бороться с русскими", - цитирует Клинцевича RT. "И в этом их самая большая беда", - подчеркнул он. "А то, что американцы ведут войну чужими руками, — это тренд, в котором мы не участвуем. У нас нет никаких стремлений к захватническим войнам", - отметил политик.

По словам Клинцевича, Россия решает только задачи, которые отстаивают национальные интересы страны и мирового сообщества, например, борьба с международным терроризмом.

США выпустили специальное пособие на 68 страниц, в котором рассказывается о противостоянии "новым методам ведения войны", которые якобы применяет Россия в Сирии и на Украине.

Как отметил Клинцевич, "выпуская подобные пособия, американцы удивительным образом не учитывают ни российские реалии", ни менталитет россиян. "Они каждый раз не учитывают морально-психологические качества нашего солдата с точки зрения ведения боя, взаимной поддержки и абсолютно правильной мотивации", — подчеркнул сенатор.