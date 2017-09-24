В Крыму отмечают день Государственного флага Республики

В Крыму сегодня отмечают день Государственного флага Республики. 24 сентября отмечается в Крыму как День Государственного герба и Государственного флага Республик с 2016 года.

Государственный флаг Крыма представляет собой прямоугольное полотнище из трёх горизонтальных разновеликих полос: верхней синего, средней – белого и нижней – красного цветов.

Государственный герб Республики Крым представляет собой червлёный варяжский щит, на котором изображён серебряный грифон, обращённый влево. В правой лапе грифона лежит серебряная раковина с голубой жемчужиной. Щит увенчан лучами восходящего солнца. По сторонам щита изображены две белые античные колонны, соединённые лентой красно-бело-синего цвета (аналогично цвету флага), с надписью на белом фоне «Процветание в единстве».

В марте 2014 году в Крыму состоялся референдум. Большинство крымчан и жителей Севастополя проголосовали за вхождение Крыма в состав Российской Федерации.