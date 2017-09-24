Ученые установили связь между личностью и сезоном рождения

Ученые установили связь между сезоном рождения ребенка и становлением его личности. Только это никак не связано с астрологией. Вероятно времена года оказывают влияние на формирование плода в утробе матери.

Однако ученые предупреждают, что это пока предварительные данные, которые требуют более тщательного изучения и систематизации. К тому же не стоит забывать, что первостепенную роль в формировании личности оказывают воспитание и дальнейший опыт.

Свои выводы исследователи сделали на основании изучения темпераментов студентов и взрослых, сопоставив их с временем рождения, сообщает Time. Дети, рожденные весной, склонны к гипертимии - общему оптимизму. Обратная сторона "весенней" медали – клиническая депрессия.

Летние дети тоже тяготеют к гипертимии, как и весенние, но у них обратным эффектом может стать циклотимия – резкая смена настроения. При этом подчеркивается, что в данном случае речь не идет о биполярном расстройстве.

Дети, рожденные осенью, отличаются раздражительностью, но депрессия им не грозит.

Зима, пожалуй, самое неблагоприятное время для появления на свет. «Зимние» малыши больше остальных подвержены биполярному расстройству, депрессии и шизофрении. Они менее раздражительны, чем осенние. Люди, рожденные в это время года, зачастую становятся в дальнейшем знаменитостями.



