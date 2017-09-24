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Несколько улиц в Москве перекрыты из-за проведения марафона

24 сентября 2017, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

Несколько улиц в Москве перекрыты из-за проведения марафона
фото: pixabay.com

Несколько улиц в Москве cегодня перекрыты из-за проведения самого масштабного Московского марафона.
С 7:00 до 17:00 часов 24 сентября будут перекрыты улица Лужники, Хамовнический Вал, Смоленская, а также набережные: Смоленская, Новодевичья, Ростовская, Саввинская, Краснопресненская, Пресненская и Лужнецкая.

Дистанцию 42,2 км намерены преодолеть тысячи любителей бега. Организаторы Пятого московского марафона ожидают, что в пятом юбилейном Московском марафоне примут участие свыше 30 тысяч человек более чем из 70 стран. Спортсмены выйдут на дистанции в 42,2 километра и 10 километров. В программу марафона также войдут корпоративная эстафета, заезд хендбайкеров и колясочников.

Как отметил руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, Московский марафон набирает популярность. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал марафон "главным беговым событием года" и призвал поддержать участников.

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