Орешкин прогнозирует снижение ставки по ипотеке ниже 10% к концу года‍

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижение ставки по ипотеке ниже 10% к концу года, что позволит увеличить объемы кредитования.

"Сейчас вы об этом сказали, люди будут ждать окончания года", - ответил с улыбкой глава государства.

Орешкин отметил в разговоре с президентом, что за последний месяц наблюдается серьезное снижение ставок по ипотеке Сбербанком и другими крупными банками, у них уже сейчас ставки опустились ниже 10%.