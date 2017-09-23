Станции московского метро будут работать в особом режиме

В связи с проведением в столице международного фестиваля "Круг света" столичный метрополитен с 23 по 27 сентября переходит на особый режим работы, сообщили представители столичной подземки.

На станциях "ВДНХ" Калужско-Рижской линии и "Бутырская" Люблинско-Дмитровской линии будут осуществлять свою работу линейные штабы с целью оперативного реагирования на внештатные ситуации. Монорельсовую транспортную систему закроют для пассажиров после шести часов вечера.

Желающие попасть на программы фестиваля смогут воспользоваться ближайшими станциями метро "ВДНХ" и "Фонвизинская".

На станциях, находящихся в районе фестивальных площадок "Строгино", "Охотный Ряд", "Орехово", "Маяковская" и других, будут работать все билетные кассы, а также будут дежурить инспекторы.

Церемония открытия "Круга света" пройдет 23 сентября на Останкинском пруду. Московский международный фестиваль в седьмой раз открывается в столице. Зрители увидят светозвуковые постановки, мультимедийные лазерные шоу и фейерверки на улицах города, главной площадкой станет отмечающая полувековой юбилей Останкинская телебашня, сообщается на сайте столичной мэрии.





