В море Лаптевых вышел отряд кораблей Северного флота

В море Лаптевых в субботу, 23 сентября, вышел отряд кораблей Северного флота.

Согласно последней информации, суда завершили выполнение задач в районе Новосибирских островов и уже взяли курс на запад. Начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга отметил, что корабли разделились на две группы, покинули рейд острова Котельный, а затем вышли в море Лаптевых.

Как уточняет РИА "Новости", в ближайшее время суда начнут проходить пролив Вилькицкого.