//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Общество 13+

В море Лаптевых вышел отряд кораблей Северного флота

23 сентября 2017, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]

В море Лаптевых вышел отряд кораблей Северного флота
фото: pixabay.com

В море Лаптевых в субботу, 23 сентября, вышел отряд кораблей Северного флота.

Согласно последней информации, суда завершили выполнение задач в районе Новосибирских островов и уже взяли курс на запад. Начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга отметил, что корабли разделились на две группы, покинули рейд острова Котельный, а затем вышли в море Лаптевых.

Как уточняет РИА "Новости", в ближайшее время суда начнут проходить пролив Вилькицкого.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЕТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Экономика

Минфин РФ назвал срок запуска системы индивидуального пенсионного капитала

Минфин РФ назвал срок запуска системы индивидуального пенсионного капитала

Систему индивидуального пенсионного капитала могут запустить в 2019 году, сказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев журналистам. По его словам, разногласия устранены.

//В мире

СМИ: США не приняли решения по поставкам оружия на Украину

СМИ: США не приняли решения по поставкам оружия на Украину

Торжество украинских властей по поводу скорого получения от США летального оружия, похоже, было чрезмерно преждевременным. Журналистам стало известно, что вопрос о поставках оружия Украине пока прорабатывается.

//Политика

Через неделю Джон Теффт покинет территорию России

Через неделю Джон Теффт покинет территорию России

Через неделю территорию России покинет посол США в РФ Джон Теффт, срок трехлетних полномочий которого истекает текущей осенью. Об этом сообщили сегодня в посольстве Соединенных Штатов Америки.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Тереза Мэй заявила, что Британия после Brexit Европу не покинет

Тереза Мэй заявила, что Британия после Brexit Европу не покинет

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй во время своей речи по поводу выхода страны из Евросоюза высказалась в том смысле, что после Brexit Англия Европу не покинет, но уйдет из Евросоюза.

//Экономика

Китай перестанет закупать текстиль из Северной Кореи

Китай перестанет закупать текстиль из Северной Кореи

Поднебесная выполняет резолюцию совбеза ООН о санкциях в отношении Северной Кореи. В рамках этой резолюции Китай уже объявил о прекращении поставок топлива в КНДР и перестанет закупать там текстиль.

//Новости ADWILE

//В мире

Украина хочет добиться отмены виз в Канаду

Украина хочет добиться отмены виз в Канаду

Президент Украины Петр Порошенко в рамках переговоров с канадским премьер-министром Джастином Трюдо заявил, что его страна готова сотрудничать с Канадой в вопросе введения безвизового режима.

//В мире

Основатель Facebook намерен продать до 75 млн акций компании

Основатель Facebook намерен продать до 75 млн акций компании

Основатель самой популярной социальной сети в мире Facebook Марк Цукерберг в субботу, 23 сентября, заявил, что намерен продать в ближайшие полтора года от 35 до 75 миллионов акций компании.

//Общество

Адвокат Алексея Учителя: в действиях Поклонской есть признаки преступлений

Адвокат Алексея Учителя: в действиях Поклонской есть признаки преступлений

Адвокат знаменитого российского режиссера Алексея Учителя в субботу, 23 сентября, заявил, что в действиях депутата Госдумы Натальи Поклонской можно увидеть признаки целого ряда преступлений.

//Общество

Роспотребнадзор предупреждает о возросшей опасности укусов клещей

Роспотребнадзор предупреждает о возросшей опасности укусов клещей

В Роспотребнадзоре предупреждают, что опасность укусов клещей возросла в сентябре из-за установившейся в России хорошей погоды. Уточняется, что данные насекомые являются переносчиками различных инфекций.

//Новости партнеров

//Непознанное

NASA обнаружило рядом с Солнцем поразительный объект с крыльями

NASA обнаружило рядом с Солнцем поразительный объект с крыльями

Спутник NASA сделал снимок, на котором уфологи заметили нечто поразительное. Объект у гигантского светила был, согласно последней информации, очень большого размера и обладал широкими крыльями.

//Авто

Минтранс РФ даст большегрузам скидки по системе "Платон"

Минтранс РФ даст большегрузам скидки по системе "Платон"

Ранее «Аргументы недели» сообщали про астрономические доходы системы «Платон». Ожидается, что в 2018 году система платного проезда пополнит бюджет на 30 миллиардов рублей. В Минтрансе РФ сделают скидки для авто.

//Происшествия

Убийца пятилетней девочки в городе Калач-на-Дону во всем сознался

Убийца пятилетней девочки в городе Калач-на-Дону во всем сознался

Мужчина, убивший пятилетнюю девочку Соню в городе Калач-на-Дону сознался в содеянном. Напомним, что ребенка в течение семи дней искали полицейские и волонтеры, а ее тело нашли в 1,5 километрах от дома.

//Здоровье

Диетологи назвали самый вредный вид конфет

Диетологи назвали самый вредный вид конфет

Губит сладкоежек не шоколад в конфетах, а сахар и прочие наполнители, особенно – алкоголь. Сладости с коньяком и прочими спиртовыми ингредиентами наносит по здоровью тройной удар, считают диетологи.

//Шоу-бизнес

Легендарный британский актер стал гражданином Италии

Легендарный британский актер стал гражданином Италии

Всемирно известный британский актер Колин Ферт стал гражданином Италии. Данную информацию предоставили в субботу, 23 сентября, в итальянском МИД, отметив, что артист женат на гражданке этой страны.

//Общество

В море Лаптевых вышел отряд кораблей Северного флота

В море Лаптевых вышел отряд кораблей Северного флота

В море Лаптевых в субботу, 23 сентября, вышел отряд кораблей Северного флота. Согласно последней информации, суда завершили выполнение задач в районе Новосибирских островов и уже взяли курс на запад.

//Шоу-бизнес

Анна Седокова продемонстрировала роскошное свадебное платье

Анна Седокова продемонстрировала роскошное свадебное платье

Знаменитая российская певица Анна Седокова окончательно запутала своих поклонников. Накануне артистка опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram свой снимок в свадебном платье.

//Общество

В Москве зафиксированы первые заморозки

В Москве зафиксированы первые заморозки

Бабье лето в Московской области свои позиции сохраняет днем, а вот ночью метеорологи зафиксировали первые в этом году осенние заморозки. По данным Метеобюро минувшая ночь стала самой холодной с начала осени.

//В мире

Землетрясение произошло рядом с ядерным полигоном в КНДР

Землетрясение произошло рядом с ядерным полигоном в КНДР

В субботу, 23 сентября, стало известно, что неподалеку от ядерного полигона в КНДР в районе Кильчу произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 3,0 зафиксировали специалисты из Южной Кореи.

//В мире

Названа сумма, которую Лондон готов потратить на выход из ЕС

Названа сумма, которую Лондон готов потратить на выход из ЕС

Названа сумма, которую Великобритания готова заплатить Европейскому союзу за выход из состава данного сообщества. Это стало известно после программной речи британского премьер-министра по Brexit.

//Криминал

Неизвестный обстрелял в Москве пассажирский автобус

Неизвестный обстрелял в Москве пассажирский автобус

Инцидент с обстрелом пассажирского автобуса в Москве произошел накануне вечером, но известно о нем стало только что. Неизвестный на улице Краснодарской выстрелил в автобусное стекло из травматического оружия.

//Криминал

В Москве бомж обокрал следователя СКР

В Москве бомж обокрал следователя СКР

Жертвой вора стал 23-летний офицер столичного следственного комитета. Сама кража произошла 14 августа, а раскрыта была накануне вечером, когда на Павелецком вокзале задержали бомжа, который и совершил кражу.

//Культура

Прощание с оперным певцом Зурабом Соткилавой проходит в Тбилиси

Прощание с оперным певцом Зурабом Соткилавой проходит в Тбилиси

В субботу, 23 сентября, в красном зале Тбилисского театра оперы и балета имени Палиашвили проходит гражданская панихида по легендарному оперному певцу Зурабу Соткилаве, который скончался 18 сентября.

//Криминал

Арестован экс-начальник тыла ГУ МВД по Нижегородской области

Арестован экс-начальник тыла ГУ МВД по Нижегородской области

Бывший начальник тыла полиции Нижегородской области 23 сентября взят под арест по решению суда. Следствие считает, что бывший полицейский, находясь на службе, похитил более 44 миллионов рублей.

//В мире

Продажи нового iPhone с треском провалились

Продажи нового iPhone с треском провалились

Продажи нового смартфона американской компании Apple iPhone 8 с треском провалились во всем мире. В частности, в Лондоне в первый день продаж приобрести гаджет пожелали только семь человек.

//В мире

Разбился вертолет с гумпомощью для пострадавших от землетрясения в Мексике

Разбился вертолет с гумпомощью для пострадавших от землетрясения в Мексике

Вертолет, который перевозил гуманитарную помощь для пострадавших при землетрясении в Мексике, потерпел крушение. В момент катастрофы на борту находились пять человек, один из которых погиб.

//Общество

Мэр Москвы предлагает изымать автобусы у нелегальных перевозчиков

Мэр Москвы предлагает изымать автобусы у нелегальных перевозчиков

Мэр Москвы считает, что автобусы у нелегальных перевозчиков надо изымать в пользу государства. Размах нелегальных пассажирских перевозок в Москве принял чудовищные размеры и с этим надо что-то делать.

//В мире

Трамп хочет найти с Россией общий язык

Трамп хочет найти с Россией общий язык

Утром в субботу, 23 сентября, выяснилось, что президент США Дональд Трамп заявил, что хочет найти общий язык с Россией, исходя из национальных интересов американского народа и принципов безопасности.

//Происшествия

На Рязанской ГРЭС прогремел взрыв

На Рязанской ГРЭС прогремел взрыв

На Рязанской гидроэлектростанции (город Новомичуринск) 23 сентября произошел взрыв. Взорвалась угольно-воздушная смесь, известно об одном пострадавшем, работник ГРЭС доставлен в ближайшую больницу.

//Культура

МВД: возбуждено дело о принуждении кинотеатров не показывать фильм "Матильда"

МВД: возбуждено дело о принуждении кинотеатров не показывать фильм "Матильда"

В субботу, 23 сентября, стало известно, что МВД России возбудило уголовное дело по факту давления на кинотеатры в связи с демонстрацией резонансной картины режиссера Алексея Учителя "Матильда".

//Общество

В Великом Новгороде археологи обнаружили табличку с письменами XIV века

В Великом Новгороде археологи обнаружили табличку с письменами XIV века

При раскопках в Великом Новгороде археологи обнаружили уникальный артефакт, деревянную табличку для письма с текстом XIV века. Ученые уточняют, что реставрировать находку будет сложно из-за влажности дерева.

//Происшествия

Одну из станций метро Санкт-Петербурга закрыли из-за подозрительного предмета

Одну из станций метро Санкт-Петербурга закрыли из-за подозрительного предмета

Утром в субботу, 23 сентября, стало известно, что одну из станций метро в Санкт-Петербурге закрыли из-за бесхозного подозрительного предмета. Согласно последним данным, речь идет о станции "Достоевская".

//Криминал

В Калининграде задержан предполагаемый виновник смертельного ДТП

В Калининграде задержан предполагаемый виновник смертельного ДТП

О смертельном ДТП в Калининграде «Аргументы недели» ранее сообщали. В аварии погибло семь человек. 23 сентября стало известно о задержании полицией предполагаемого виновника этого ДТП, он помещен в СИЗО.

//Происшествия

В аварии под Ярославлем погибли четыре человека

В аварии под Ярославлем погибли четыре человека

Автомобильная авария на трассе под Ярославлем унесла жизни четырех человек. Известно, что ДТП произошло в два часа, в ночь на 23 сентября на 11-м километре подъездной дороги к городу Кострома.

//Экономика

Минфин РФ назвал срок запуска системы индивидуального пенсионного капитала

Минфин РФ назвал срок запуска системы индивидуального пенсионного капитала

Систему индивидуального пенсионного капитала могут запустить в 2019 году, сказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев журналистам. По его словам, разногласия устранены.

//В мире

СМИ: США не приняли решения по поставкам оружия на Украину

СМИ: США не приняли решения по поставкам оружия на Украину

Торжество украинских властей по поводу скорого получения от США летального оружия, похоже, было чрезмерно преждевременным. Журналистам стало известно, что вопрос о поставках оружия Украине пока прорабатывается.

//Политика

Через неделю Джон Теффт покинет территорию России

Через неделю Джон Теффт покинет территорию России

Через неделю территорию России покинет посол США в РФ Джон Теффт, срок трехлетних полномочий которого истекает текущей осенью. Об этом сообщили сегодня в посольстве Соединенных Штатов Америки.

//Политика

Тереза Мэй заявила, что Британия после Brexit Европу не покинет

Тереза Мэй заявила, что Британия после Brexit Европу не покинет

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй во время своей речи по поводу выхода страны из Евросоюза высказалась в том смысле, что после Brexit Англия Европу не покинет, но уйдет из Евросоюза.

//Экономика

Китай перестанет закупать текстиль из Северной Кореи

Китай перестанет закупать текстиль из Северной Кореи

Поднебесная выполняет резолюцию совбеза ООН о санкциях в отношении Северной Кореи. В рамках этой резолюции Китай уже объявил о прекращении поставок топлива в КНДР и перестанет закупать там текстиль.

//В мире

Украина хочет добиться отмены виз в Канаду

Украина хочет добиться отмены виз в Канаду

Президент Украины Петр Порошенко в рамках переговоров с канадским премьер-министром Джастином Трюдо заявил, что его страна готова сотрудничать с Канадой в вопросе введения безвизового режима.

//В мире

Основатель Facebook намерен продать до 75 млн акций компании

Основатель Facebook намерен продать до 75 млн акций компании

Основатель самой популярной социальной сети в мире Facebook Марк Цукерберг в субботу, 23 сентября, заявил, что намерен продать в ближайшие полтора года от 35 до 75 миллионов акций компании.

//Общество

Адвокат Алексея Учителя: в действиях Поклонской есть признаки преступлений

Адвокат Алексея Учителя: в действиях Поклонской есть признаки преступлений

Адвокат знаменитого российского режиссера Алексея Учителя в субботу, 23 сентября, заявил, что в действиях депутата Госдумы Натальи Поклонской можно увидеть признаки целого ряда преступлений.

//Общество

Роспотребнадзор предупреждает о возросшей опасности укусов клещей

Роспотребнадзор предупреждает о возросшей опасности укусов клещей

В Роспотребнадзоре предупреждают, что опасность укусов клещей возросла в сентябре из-за установившейся в России хорошей погоды. Уточняется, что данные насекомые являются переносчиками различных инфекций.

//Непознанное

NASA обнаружило рядом с Солнцем поразительный объект с крыльями

NASA обнаружило рядом с Солнцем поразительный объект с крыльями

Спутник NASA сделал снимок, на котором уфологи заметили нечто поразительное. Объект у гигантского светила был, согласно последней информации, очень большого размера и обладал широкими крыльями.

//Авто

Минтранс РФ даст большегрузам скидки по системе "Платон"

Минтранс РФ даст большегрузам скидки по системе "Платон"

Ранее «Аргументы недели» сообщали про астрономические доходы системы «Платон». Ожидается, что в 2018 году система платного проезда пополнит бюджет на 30 миллиардов рублей. В Минтрансе РФ сделают скидки для авто.

//Происшествия

Убийца пятилетней девочки в городе Калач-на-Дону во всем сознался

Убийца пятилетней девочки в городе Калач-на-Дону во всем сознался

Мужчина, убивший пятилетнюю девочку Соню в городе Калач-на-Дону сознался в содеянном. Напомним, что ребенка в течение семи дней искали полицейские и волонтеры, а ее тело нашли в 1,5 километрах от дома.

//Здоровье

Диетологи назвали самый вредный вид конфет

Диетологи назвали самый вредный вид конфет

Губит сладкоежек не шоколад в конфетах, а сахар и прочие наполнители, особенно – алкоголь. Сладости с коньяком и прочими спиртовыми ингредиентами наносит по здоровью тройной удар, считают диетологи.

//Шоу-бизнес

Легендарный британский актер стал гражданином Италии

Легендарный британский актер стал гражданином Италии

Всемирно известный британский актер Колин Ферт стал гражданином Италии. Данную информацию предоставили в субботу, 23 сентября, в итальянском МИД, отметив, что артист женат на гражданке этой страны.

//Общество

В море Лаптевых вышел отряд кораблей Северного флота

В море Лаптевых вышел отряд кораблей Северного флота

В море Лаптевых в субботу, 23 сентября, вышел отряд кораблей Северного флота. Согласно последней информации, суда завершили выполнение задач в районе Новосибирских островов и уже взяли курс на запад.

//Шоу-бизнес

Анна Седокова продемонстрировала роскошное свадебное платье

Анна Седокова продемонстрировала роскошное свадебное платье

Знаменитая российская певица Анна Седокова окончательно запутала своих поклонников. Накануне артистка опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram свой снимок в свадебном платье.

//Общество

В Москве зафиксированы первые заморозки

В Москве зафиксированы первые заморозки

Бабье лето в Московской области свои позиции сохраняет днем, а вот ночью метеорологи зафиксировали первые в этом году осенние заморозки. По данным Метеобюро минувшая ночь стала самой холодной с начала осени.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Землетрясение произошло рядом с ядерным полигоном в КНДР

Землетрясение произошло рядом с ядерным полигоном в КНДР

В субботу, 23 сентября, стало известно, что неподалеку от ядерного полигона в КНДР в районе Кильчу произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 3,0 зафиксировали специалисты из Южной Кореи.

//В мире

Названа сумма, которую Лондон готов потратить на выход из ЕС

Названа сумма, которую Лондон готов потратить на выход из ЕС

Названа сумма, которую Великобритания готова заплатить Европейскому союзу за выход из состава данного сообщества. Это стало известно после программной речи британского премьер-министра по Brexit.

//Криминал

Неизвестный обстрелял в Москве пассажирский автобус

Неизвестный обстрелял в Москве пассажирский автобус

Инцидент с обстрелом пассажирского автобуса в Москве произошел накануне вечером, но известно о нем стало только что. Неизвестный на улице Краснодарской выстрелил в автобусное стекло из травматического оружия.

//Криминал

В Москве бомж обокрал следователя СКР

В Москве бомж обокрал следователя СКР

Жертвой вора стал 23-летний офицер столичного следственного комитета. Сама кража произошла 14 августа, а раскрыта была накануне вечером, когда на Павелецком вокзале задержали бомжа, который и совершил кражу.

//Культура

Прощание с оперным певцом Зурабом Соткилавой проходит в Тбилиси

Прощание с оперным певцом Зурабом Соткилавой проходит в Тбилиси

В субботу, 23 сентября, в красном зале Тбилисского театра оперы и балета имени Палиашвили проходит гражданская панихида по легендарному оперному певцу Зурабу Соткилаве, который скончался 18 сентября.

//Криминал

Арестован экс-начальник тыла ГУ МВД по Нижегородской области

Арестован экс-начальник тыла ГУ МВД по Нижегородской области

Бывший начальник тыла полиции Нижегородской области 23 сентября взят под арест по решению суда. Следствие считает, что бывший полицейский, находясь на службе, похитил более 44 миллионов рублей.

//В мире

Продажи нового iPhone с треском провалились

Продажи нового iPhone с треском провалились

Продажи нового смартфона американской компании Apple iPhone 8 с треском провалились во всем мире. В частности, в Лондоне в первый день продаж приобрести гаджет пожелали только семь человек.

//В мире

Разбился вертолет с гумпомощью для пострадавших от землетрясения в Мексике

Разбился вертолет с гумпомощью для пострадавших от землетрясения в Мексике

Вертолет, который перевозил гуманитарную помощь для пострадавших при землетрясении в Мексике, потерпел крушение. В момент катастрофы на борту находились пять человек, один из которых погиб.

//Общество

Мэр Москвы предлагает изымать автобусы у нелегальных перевозчиков

Мэр Москвы предлагает изымать автобусы у нелегальных перевозчиков

Мэр Москвы считает, что автобусы у нелегальных перевозчиков надо изымать в пользу государства. Размах нелегальных пассажирских перевозок в Москве принял чудовищные размеры и с этим надо что-то делать.

//В мире

Трамп хочет найти с Россией общий язык

Трамп хочет найти с Россией общий язык

Утром в субботу, 23 сентября, выяснилось, что президент США Дональд Трамп заявил, что хочет найти общий язык с Россией, исходя из национальных интересов американского народа и принципов безопасности.

//Происшествия

На Рязанской ГРЭС прогремел взрыв

На Рязанской ГРЭС прогремел взрыв

На Рязанской гидроэлектростанции (город Новомичуринск) 23 сентября произошел взрыв. Взорвалась угольно-воздушная смесь, известно об одном пострадавшем, работник ГРЭС доставлен в ближайшую больницу.

//Культура

МВД: возбуждено дело о принуждении кинотеатров не показывать фильм "Матильда"

МВД: возбуждено дело о принуждении кинотеатров не показывать фильм "Матильда"

В субботу, 23 сентября, стало известно, что МВД России возбудило уголовное дело по факту давления на кинотеатры в связи с демонстрацией резонансной картины режиссера Алексея Учителя "Матильда".

//Общество

В Великом Новгороде археологи обнаружили табличку с письменами XIV века

В Великом Новгороде археологи обнаружили табличку с письменами XIV века

При раскопках в Великом Новгороде археологи обнаружили уникальный артефакт, деревянную табличку для письма с текстом XIV века. Ученые уточняют, что реставрировать находку будет сложно из-за влажности дерева.

//Происшествия

Одну из станций метро Санкт-Петербурга закрыли из-за подозрительного предмета

Одну из станций метро Санкт-Петербурга закрыли из-за подозрительного предмета

Утром в субботу, 23 сентября, стало известно, что одну из станций метро в Санкт-Петербурге закрыли из-за бесхозного подозрительного предмета. Согласно последним данным, речь идет о станции "Достоевская".

//Криминал

В Калининграде задержан предполагаемый виновник смертельного ДТП

В Калининграде задержан предполагаемый виновник смертельного ДТП

О смертельном ДТП в Калининграде «Аргументы недели» ранее сообщали. В аварии погибло семь человек. 23 сентября стало известно о задержании полицией предполагаемого виновника этого ДТП, он помещен в СИЗО.

//Происшествия

В аварии под Ярославлем погибли четыре человека

В аварии под Ярославлем погибли четыре человека

Автомобильная авария на трассе под Ярославлем унесла жизни четырех человек. Известно, что ДТП произошло в два часа, в ночь на 23 сентября на 11-м километре подъездной дороги к городу Кострома.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

ювелирная неделя моды

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

//Наши партнеры