В Москве зафиксированы первые заморозки

Бабье лето в Московской области свои позиции сохраняет днем, а вот ночью метеорологи зафиксировали первые в этом году осенние заморозки. По данным Метеобюро минувшая ночь стала самой холодной с начала осени.

Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени. В поселке Чарусти (Шатурский район Подмосковья) столбики термометров показали рекордные 0,6 градусов тепла. По словам синоптиков, в основном по Подмосковью сохранилась ночью плюсовая температура, но плюс очень небольшой, в районе 3,7 градуса по Цельсию. В ближайшие дни в Московской области будет относительно прохладно, до 15 – 17 градусов тепла.

В минувшем году первые заморозки были отмечены 12 сентября.