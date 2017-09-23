Православные активисты решили охранять режиссера «Матильды»

Православные активисты решили охранять режиссера кинофильма «Матильда». Это произошло после того как в день рождения Алексея Учителя его студию закидали коктейлями Молотова.

Спортсмены из православного движения «Сорок Сороков» никогда не поддерживали фильм «Матильда» - среди принципов, выраженных на странице «ВКонтакте» четко значится: «Мы против содомии, блуда, аборта и "Матильды"». Кроме того, члены движения не раз собирались на молитвенные стояния против фильма и даже создали петицию на ресурсе "Change.org", которая собрала почти 25 тысяч подписей.

- Мы против убийства – это грех, а Алексея пытались убить, - рассказал лидер движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин. - По-настоящему православный человек не мог совершить подобного. Видимо есть провокаторы, которые хотят очернить нашу веру и станут угрожать Учителю физической расправой. Мы готовы предоставить ему помощь и охрану в защите от радикалов и экстремистов.

Это не значит, что члены движения отошли от своей позиции на счет фильма – 17 сентября в Москве был пикет напротив здания Министерства Культуры против «Матильды». А по всей стране поданы заявления в полицию с просьбой о проверке скандальной кинокартины на оскорбление чувств верующих. По мнению православной общественности - "Матильда" порочит имя святого страстотерпца Николая II, показывая его отношения с балериной Матильдой Ксешинской. Впрочем, активисты все еще надеются, что режиссер одумается.

- Мы готовы встретиться, чтобы поговорить и разъяснить позицию православного народа, потому что в обществе существует недопонимание процессов, которые запускает данный фильм, - говорят в движении «Сорок Сороков». – После выходных свяжемся с его представителями: предложим охрану и разговор по душам.

(По материалам rusplt.ru interfax.ru rbc.ru kommersant.ru)