В Великом Новгороде археологи обнаружили табличку с письменами XIV века

При раскопках в Великом Новгороде археологи обнаружили уникальный артефакт, деревянную табличку для письма с текстом XIV века. Ученые уточняют, что реставрировать находку будет сложно из-за влажности дерева.

Новгородский государственный музей-заповедник (ГМЗ) сообщает 23 сентября о редкой находке. Найдена деревянная табличка для письма, на которой сохранился текст, пишет газета «Известия».

Находку сделали на участке раскопа «Дубошин-2» в культурном слое последней четверти XIV века. На дощечке для письма сохранились остатки воска с текстом. Ученые постараются реставрировать надпись, хоть это и будет проблематично: дерево насыщено влагой, а воск очень хрупок.