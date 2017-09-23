Роспотребнадзор предупреждает о возросшей опасности укусов клещей

В Роспотребнадзоре предупреждают, что опасность укусов клещей возросла в сентябре из-за установившейся в России хорошей погоды.

Уточняется, что данные насекомые являются переносчиками различных инфекций. Согласно последней информации, в медицинские организации по всей стране в связи с укусами клещей к настоящему моменту обратились уже более 488 тысяч граждан.

Как уточняет РИА "Новости", больше всего "нападений" было зафиксировано в Кемеровской, Томской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Иркутской и Тюменской областях, а также в Красноярском крае.