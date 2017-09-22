СМИ: у рэпера Гуфа начались проблемы со здоровьем

После скандала с бывшим другом рэпером Птахой (Давид Нуриев) рэп-исполнитель Гуф (Алексей Долматов) стал испытывать проблемы со здоровьем. У певца началась бессонница, он перенес свои выступления.

Концерт рэпера Гуфа перенесен с 23 сентября на 27 октября. Певец сам признается, что испытывает проблемы со здоровьем: у него бронхит и бессонница. Об этом сообщается в официальной группе рэпера Гуфа (Алексей Долматов) в соцсетях.

После того как Гуф посчитал, что у него все лучше, чем у Птахи - девушки, одежда и стихи, певец перенервничал и сник. Птаха вызвал Гуфа на баттл, - так принято в рэперской среде отвечать на оскорбления. Но Гуф на баттл не пошел, а стал выкладывать в сеть видео с оскорблениями своих коллег - Птахи, Скриптонита, Басты, T-festа, Фараона и др. Дошло до того, что рэпер пообещал сексуально унизить весь мир.