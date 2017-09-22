Путин поздравил СК РФ с юбилеем, сравнив комитет с канцеляриями времен Петра I

Владимир Путин в видеообращении поздравил следователей всей страны с десятилетием со дня основания ведомства и отметил, что СК РФ успешно решает крайне важные задачи по расследованию особо опасных преступлений.

Глава государства заявил, что СК продолжает традиции следственных органов, появившихся в России более трех веков назад, напомнив о создании майорских следственных канцелярий при Петре I.

"Здесь нужны честность, профессиональная хватка и проницательность, - сказал Владимир Путин. - И, конечно, глубокие твердые юридические знания".

Президент Владимир Путин не смог посетить 22 сентября торжественный вечер в Центральном академическом театре Российской армии, где поздравляли сотрудников Следственного комитета с 10-летием работы. Среди гостей были и представители других иностранных государств, в числе которых генпрокурор и посол Азербайджана, начальник службы уголовного преследования Генпрокуратуры Казахстана.





