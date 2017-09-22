Европа не сможет избежать зависимости от российского газа в ближайшие 20 лет
22 сентября 2017, 19:10 [ «Аргументы Недели» ]
Аналитики предполагают, что строящиеся трубопроводы из России в Европу и Азию смогут в будущем значительно увеличить объемы поставляемого топлива. Они также не исключают роста добычи российского природного газа из-за активной разработкой новых месторождений.
В министерстве энергетики также считают, что к 2040 году добыча нефти в России увеличится почти на 485 тысяч баррелей в сутки.
Накануне на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что США давят на Европу, чтобы она отказалась от проекта "Северный поток – 2", который будет представлять собой две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Они протянутся от побережья России до Германии через Балтийское море. По словам премьер-министра, американская администрация пытается продвинуть своих поставщиков и заместить Российскую Федерацию на этом рынке, уточняет "М24".