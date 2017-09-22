Европа не сможет избежать зависимости от российского газа в ближайшие 20 лет, сообщает портал "Москва 24". К такому выводу пришли специалисты министерства энергетики США, проанализировав развитие рынка энергоресурсов.

Аналитики предполагают, что строящиеся трубопроводы из России в Европу и Азию смогут в будущем значительно увеличить объемы поставляемого топлива. Они также не исключают роста добычи российского природного газа из-за активной разработкой новых месторождений.

В министерстве энергетики также считают, что к 2040 году добыча нефти в России увеличится почти на 485 тысяч баррелей в сутки.