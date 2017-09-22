Банкир Тиньков публично извинился перед блогерами

Он сначала обиделся, а потом все понял и принес им извинения. Он - это банкир Олег Тиньков, глава «Тинькофф Банка». Они – это блогеры «Немагии», которые, по словам Тинькова, оклеветали его и его близких.

Банкир в своем видеообращении сказал, что к троллингу относится нормально и сам этим порою занимается, поэтому хорошо понимает людей, которые говорят про него гадости, сообщает RB.ru.

Но при этом Тиньков замечает, что в ролике «Немагии» оскорбили не только самого Тинькова, но и членов его семьи, а это неправильно. Банкир при этом признал, что по поводу некоторых блогеров у него были некорректные замечания, за что он просит прощения.

Тиньков посетовал на то, что его называют «олигархом», то есть человеком, заработавшим деньги на связи с властями, а Тиньков к такому бизнесу не причастен. Банкир извинился, но требует того же и от блогеров, в противном случае он свой судебный иск не отзовет.