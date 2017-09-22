Медведев пошутил по поводу чернозема, который вывозили в Германию

Глава правительства Дмитрий Медведев ознакомился с ходом уборки урожая в Адыгее. В колхозе "Радуга" премьеру показали кукурузное поле и рассказали, что средняя урожайность кукурузы сейчас составляет 45,4 центнера с гектара.

В этом году аграрии рассчитывают на хороший урожай. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев отметил, что высокой урожайности в республике способствуют не только климатические условия, но и хорошая плодородность земли.

"Мы как раз говорили об этом. Эту землю, немцы, которые здесь были, пытались вывозить в Германию", - отметил Медведев. И пошутил, что чернозем надо бы вернуть.

В поездке премьер-министра сопровождали вице-премьер Аркадий Дворкович и глава Минсельхоза Ткачев.

Ранее Дмитрий Медведев подписал два приказа о переселении наших соотечественников, проживающих за рубежом. Для переселения правительством выбрана Оренбургская область.