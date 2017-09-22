В городе Пионерский Калининградской области жители спорят с чиновниками из-за парка "Сосновый бор", сообщает Общественное Телевидение России.

В прошлом году власти города хотели отдать его часть под коммерческую застройку. По проекту, фирма планировала вырубить несколько десятков деревьев, а на их месте построить ресторан, отель и здание под отделение ЗАГСа. Взамен они пообещали укрепить часть морского берега, что не по карману властям. Но жители считают, что парку пользы от этого не будет.