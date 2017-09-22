Жители Пионерского возражают против застройки парка "Сосновый бор"
22 сентября 2017, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]
В городе Пионерский Калининградской области жители спорят с чиновниками из-за парка "Сосновый бор", сообщает Общественное Телевидение России.
В прошлом году власти города хотели отдать его часть под коммерческую застройку. По проекту, фирма планировала вырубить несколько десятков деревьев, а на их месте построить ресторан, отель и здание под отделение ЗАГСа. Взамен они пообещали укрепить часть морского берега, что не по карману властям. Но жители считают, что парку пользы от этого не будет.
Михаил Фомин, житель Пионерского: "Поскольку во время стройки все эти деревья будут срублены и уничтожены, то держаться склону будет не на чем. Застройщик будет выполнять берегоукрепление только для того, чтобы его здание не свалилось на пляж".
Местные власти в прошлом году застройку согласовать не успели. А с этого года разрешение на любое строительство выдает только областное правительство. Горожане боятся, что застройщик уже обратился к властям региона, поэтому в свою очередь тоже написали письмо областным чиновникам. Под обращением с просьбой не разрешать застройку в роще подписались больше 600 человек.