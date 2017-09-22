Мэр Москвы предлагает дать контролерам больше прав в борьбе с безбилетниками

Глава московского правительства Сергей Собянин намерен дать контролерам на общественном транспорте больше прав в борьбе с безбилетниками. С таким предложением мэр Москвы выступил перед президиумом госсовета.

Президиум госсовета под председательством президента России Владимира Путина 22 сентября выслушал предложение столичного мэра по проблеме борьбы с безбилетниками на общественном транспорте, сообщает ТАСС.

Контролеров предлагается дать больше прав в борьбе с «зайцами» на городском транспорте. По словам Собянина, бороться с безбилетниками без полиции сейчас просто невозможно: без билетов ездит до 30% населения. Но привлекать полицию к этой проблеме неэффективно, да и смысла не имеет. Поэтому Собянин предложил внести необходимые поправки в соответствующий закон.