Ученые: огромный советский космический спутник рухнет на Землю

Космический спутник времен «аналоговой эпохи» вернется на Землю, но пока неизвестно, где именно рухнет полуторатонная махина, работавшая в космосе с 1979 года. Есть сведения, что спутник упадет 20 октября.

С помощью спутников связи серии «Молния-1+» обеспечивалась телефонно-телеграфная связь на территории СССР и телевещание. На орбиту спутник «Молния-1-44» , о котором идет речь, вышел летом 1979 года. Сообщает портал ugorizont.ru.

Ученые выяснили, что "космический робот" упадет на Землю на восемь дней раньше запланированного срока, но пока неизвестно, где именно это произойдет. При этом у специалистов есть опасения, что огромный спутник не сгорит полностью в верхних слоях атмосферы.