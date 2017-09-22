Поклонская попросила СК и Генпрокуратуру проверить Учителя на клевету

Наталья Поклонская сообщила, что обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку по фактам распространения касающейся ее «недостоверной и клеветнической информации».

В депутатском запросе Поклонской отмечается, что режиссер Алексей Учитель и его адвокат оклеветали ее, обвинив в связях с экстремистами из «Христианского государства». «Пришло время придумывать новые обвинения в мой адрес, чтобы утешить клиента. Связь с экстремистами не прошла. Неприятный сюрприз получился, оказывается с февраля месяца Поклонская пишет запросы правоохранителям, чтобы привлечь «своих подельников», — написала Поклонская в своем Facebook.

Ранее режиссер Алексей Учитель заявил, что депутат Государственной думы Наталья Поклонская поддерживает террористов. По мнению деятеля культуры, сейчас в стране формируется новая террористическая организация.