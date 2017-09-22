В Петербурге объявлен оранжевый уровень опасности: идут холода

В Северной столице России объявлен оранжевый уровень природной опасности из-за надвигающихся заморозков. Критическое понижение температуры ожидается в Санкт-Петербурге и по всей Ленинградской области.

В ночь на субботу в Санкт-Петербургеи Ленинградской области объявлен оранжевый уровень природной опасности, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Метеорологи предупреждают, что в связи с похолоданием в регионе возможны стихийные бедствия. В региональном МЧС сообщают, что в ночь на субботу в Ленинградской области температура опустится до минус трех градусов. При этом днем погода останется теплой и без осадков.