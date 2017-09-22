СвЖД экспериментирует с составами

Свердловская железная дорога провела эксперимент по ускоренному пропуску грузового поезда. В рамках него контейнерный состав проследовал от Ишима до Войновки без смены локомотивной бригады.

В результате эксперимента плечо обслуживания было увеличено на 40 % до 612 километров, а средняя скорость движения составила 1394,3 километра в сутки при том что в среднем по СвЖД данный показатель составляет 904 километра в сутки. Пропуск поезда по согласованному расписанию без смены машинистов позволил более рационально организовать работу локомотивной бригады.

В дальнейших планах СвЖД – организовать движение грузовых поездов от Камышлова (а в перспективе и от Войновки) до Дружинино без смены бригады в Сидельниково. При этом для машинистов и помощников, которые будут работать на удлиненных плечах, будут созданы дополнительные условия отдыха.

С 2015 года на Свердловской, Южно-Уральской и Западно-Сибирской железных дорогах установлен порядок вождения поездов унифицированного веса. Пропуск грузовых поездов на удлиненных плечах обслуживания без промежуточной смены локомотивных бригад является следующим закономерным шагом развития проекта.