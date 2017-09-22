Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» протестует против показа в российских кинотеатрах фильма ужасов «Оно». Сеть фастфуда составила соответствующую просьбу в Антимонопольную службу России.

Российская Антимонопольная служба получила жалобу от сети ресторанов «Бургер Кинг», которая просит снять с российского проката картину ужасов «Оно», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Суть жалобы в том, что главный персонаж упомянутого фильма ужасов, клоун, похож как две капли воды на главный символ «Макдональдса», так что налицо, по мнению истца, нарушение рекламного законодательства и проявление недобросовестной конкуренции.

В «Макдональдс» пока никак ситуацию не прокомментировали.