Питание в московских аэропортах будет стоить дешевле

В пятницу, 22 сентября, стало известно, что в московских аэропортах могут снизить цены на питание.

Замглавы УФАС по Московской области Дмитрий Стрельников отметил, что готовность принять такие меры выразил целый ряд компаний. Как уточняет РИА "Новости", в настоящий момент решено не называть организации, которые решили пойти навстречу потребителям и изменить цены.

Напомним, ранее Управление Федеральной антимонопольной службы приступило к проверке цен на услуги общественного питания в столичных аэропортах.