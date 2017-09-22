Новорожденного-гиганта в Новосибирске не смогла поднять медсестра

В одном из родильных домов Новосибирска на свет появился новорожденный, вес которого поразил даже медсестер с большим стажем.

Согласно последней информации, у матери ребенка-гиганта уже есть трое детей, которые также родились довольно крупными. Как уточняют новосибирские "Вести", мальчика взвесили сразу после рождения и весы показали 5670 килограмм. Медики отметили, что младенец абсолютно здоров.

Мама малыша, которого назвали Дмитрий, сообщила, что медсестра не смогла сама поднять новорожденного – ей на помощь пришла вторая медработница.