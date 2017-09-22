Крымчане привыкли к топорной лжи Порошенко

Заявление президента Украины Петра ПОРОШЕНКО о том, что Крым – это территория репрессий, является ничем иным как очередной информационной провокацией.

Политолог Николай ФИЛИППОВ в комментарии «Аргументам недели – Крым» отметил, что это не первая провокация и откровенная ложь от представителей Украины.

«Я даже не буду сравнивать масштабы репрессий в Украине. Всем известно, за что именно сидит Ахтем ЧИЙГОЗ. Хотя на процессе и появился один очень известный персонаж, который побывал и в российской госслужбе, и из рук ЯНУКОВИЧА принял пост и благополучно на нем досидел до конца, и побывал жертвой репрессий. И вот у него майка с фирменным принтом, где на английском написано «Свободу ЧИЙГОЗУ». Ну, чтобы спонсору не переводить с русского», – сказал ФИЛИППОВ.

По его словам, это один из приемов информационной войны против Крыма и России в целом, к которым крымчане уж привыкли.

«Это не новость, сделано это топорно, грубо. Удивляться тут особо нечему, да и возмущения уже нет. А ПОРОШЕНКО стоило бы побеспокоится о своей судьбе, она сейчас под большим вопросом. А мы должны реагировать на это достаточно спокойно», – считает политолог.

Он заявил, что Крым открыт для иностранцев и любой желающий может приехать и ознакомиться с положением дел в республике, пишут "Аргументы недели - Крым".

Напомним, выступая в Генассамблее ООН, президент Украины Петр ПОРОШЕНКО назвал Крым «территорией репрессий», и призвал международные организаций бороться с этим.