Россиянам готовы доплачивать, лишь бы отдыхали в России

Работодатели смогут оплачивать своим работникам туристические путевки для отдыха на курортах России. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий льготу по налогу на прибыль для предприятий, оплачивающих своим работникам отдых на территории России.

В документе уточняется, что указанные расходы предлагается учитывать в размере фактически произведенных расходов на услуги по организации туризма и отдыха на территории страны, но не более 50 тысячи рублей в совокупности за налоговый период.

По данным опросов ВЦИОМ в 2016 г. в летние месяцы 5,7 % россиян провели отдых за границей, 22,1 % - на территории России, 44,7 % россиян провели лето дома, на даче, за городом, 31,5 % - не отдыхали. Россияне, остающиеся на период отпуска дома, не могут оплатить поездку на курорт.