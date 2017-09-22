Бензин с большой дороги

Как только в СМИ появляется сообщение о заседании Кабмина, россияне тут же скупают в аптеках валокордин, корвалол, валидол и прочие успокоительные препараты. Тому есть обоснованные причины.

Тяжело здоровые чиновники

Министр транспорта Максим Соколов выступил с инициативой снова поднять акцизы на топливо: дескать, не хватает денег на строительство автотрассы «Таврида» и «Приморского кольца» в Калининградской области. Охотно верю главе Минтранса: не хватает! Но почему?

Вот, например, премьер-министр Медведев как-то уверял своих профильных коллег в том, что лишь на «Тавриду» в 2018 г. бюджет выделит почти 15 млрд. руб.

Допускаю, что плохо знакомый с азами экономики, премьер вывел эту цифру самостоятельно на одном из своих смартфонов.

Жизнь тут же внесла свои реалии в эти расчёты: общая цена «Тавриды» с 85 млрд. руб. в 2016 г. на сегодняшний день уже подскочила аж до 140 млрд. руб. – деликатно поправил своего начальника глава Минтранса. И, похоже, эта цена не окончательная, как это обычно бывает в России.

Искать очередные миллиарды в бюджете и хлопотно и бесполезно: там и без того давно ветер воет. Гораздо проще их снова вытащить из наших карманов. Сказано - сделано!

На телеге с ветерком!

Решение задрать акцизы на топливо с 2018 г. принималось на бюджетных посиделках в Кабмине.

Эта очередная миролюбивая акция по отношению, в первую очередь, к многомиллионной армии автомобилистов по планам инициаторов должна проходить в два этапа: набавлять по полтиннику за литр с 1 января и с 1 июля.

Казалось бы – пустяк: 50 копеек. На пиво с чипсами уходит гораздо больше, но…..

В Налоговом кодексе РФ чётко прописана индексация на инфляцию в 4 %, т.е. – 30 коп. за литр бензина и 23 коп. за литр солярки уже не сходится. Но кто и когда из власть имущих в России обращал внимание на какой-то там Налоговый кодекс (остерегаются лишь Уголовного. – «АН»), когда в конечном результате все эти копейки должны принести бюджету примерно 60 млрд. руб.!

Но это получит бюджет, а что же получит рядовой автовладелец? А вот что.

При озвученных новых акцизах средняя цена за литр живого топлива на АЗС скорее всего перешагнёт и политически, и экономически важные для каждого водителя 40 руб. И это перед выборами Президента! Хотя и это масштабное мероприятие наших министров давно уже не останавливает.

Сейчас чиновники либо отмалчиваются, либо комментируют утечку информации из Кабмина весьма неуклюже: дескать, это лишь предварительное решение. Но даже младенцы сегодня знают: всё, что в России имеет гриф «предварительно», обязательно становится самым постоянным.

P.S.

В конечном итоге, что мы можем сделать? Да ничего.

Правда, при всех этих благих намерениях, если собранные бабки по традиции не разворуют и дороги таки построят, может случиться так, что заправлять машину людям уже будет не на что, и ездить будем на телегах.

И зачем нам тогда, спрашивается, новые супертрассы?