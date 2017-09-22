В Москве назван срок запуска станций второго кольца метрополитена

Власти Москвы сообщили о том, что участок Третьего пересадочного контура до "Петровского парка" планируется открыть для пассажиров в ноябре текущего года.

Руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал о задаче запустить участок Третьего пересадочного контура в 10,5 километра и пять станций.

По словам Бочкарева, в начале сентября был сделан технический пуск, проехали по участку от "Шелепихи" до "Петровского парка". Он уточнил, что речь идет об участке протяженностью 10,5 километра от "Делового центра" до "Петровского парка". В ноябре строители рассчитывают ввести в эксплуатацию новую конечную станцию Замоскворецкой линии "Ховрино" и второй вестибюль станции "Международная" Филевской линии

В стройкомплексе Москвы ранее обещали открыть в этом году 19 новых станций метро: "Деловой центр", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Петровский парк" третьего пересадочного контура, "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии, "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии и "Ховрино" Замоскворецкой, и три станции Калининско-Солнцевской ветки — "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки". Часть новых станций столичной подземки уже открыты.

Отметим, около 300 тысяч москвичей приняли участие в голосовании на сайте "Активный гражданин" за название для нового кольца метро. Наибольшее количество голосов (почти 35%) получило название "Третий пересадочный контур". Другие популярные варианты: "Большое кольцо", "Третье кольцо" и "Вторая кольцевая линия".