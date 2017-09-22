Жириновский требует, чтобы депутаты делали прививки

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский требует, чтобы все депутаты Госдумы делали прививки.

Более того, политик предлагает штрафовать тех, кто халатно относится к своему здоровью и не проходит вакцинацию. Как сообщает ТАСС, Жириновский подчеркнул, что фракция ЛДПР в полном составе сделала прививку от гриппа, вследствие чего все депутаты являются абсолютно здоровыми.

Отметим, что сезонный грипп ежегодно приводит к 250-500 тыс. смертей, а от 3-5 млн человек страдают тяжелой формой заболевания.